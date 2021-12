Impfbetrug: Unter Tausenden neuen Hilfskräften sind auch schwarze Schafe

Sicherheitscode

Auch bei Notruf NÖ, jene Leitstelle, die die Impfstraßen in Niederösterreich organisiert, ist man vor solchen Betrugsmaschen gewarnt. Man greift auf einen Pool von 2.000 neuen Mitarbeitern zurück. Deshalb werden in den Impfstraßen laufend „Sicherheitsschienen eingezogen, um es jenen, die Betrügereien versuchen, so schwer wie möglich zu machen“, so Sprecher Stefan Spielbichler.

Beim Eintrag der personenbezogenen Daten komme ein Vier-Augen-Prinzip zur Anwendung, die Teams müssen regelmäßig wechseln, um zu verhindern, dass Absprachen erfolgen. Jeder Administrator muss sich mit einem Sicherheitscode, den er auf einen Token geschickt bekommt, identifizieren. Dies ermöglicht eine genaue Rückverfolgung.