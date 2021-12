Kickl findet "Impfen macht frei"-Slogan nicht antisemitisch

Dann wiederholte der FPÖ-Chef sein Mantra: Corona-Infizierte sollten früher "zuhause" mit Medikamenten behandelt werden. Mehrmals beworben hatte Kickl das Entwurmungsmittel Ivermectin. Der Arzneistoff Ivermectin findet beim Menschen vornehmlich für die Behandlung von Krätzmilbe und Wurmbefall Verwendung. Sonst wird er hauptsächlich in der Veterinärmedizin eingesetzt. Zur Behandlung von Covid ist Ivermectin nicht zugelassen. Dennoch stürzen sich Impfgegner auf das Medikament: So behandelten im November etwa zwei Mühlviertler ihre Corona-Erkrankung mit dem Wurmmittel – Ausgang tödlich. Kickl behauptete auch, dass handelsübliche Medikamente – etwa Vitamine oder Aspirin – gegen eine Erkrankung wirken. Fachkreise verurteilten ihn dafür ebenso scharf.

Kickl lenkte auf Nachfrage in der ZiB2 ab: Der ORF habe in der Corona-Pandemie nicht erfolgreich informiert, würde die "Bevölkerung für blöd" verkaufen. Studien hätten zudem belegt, dass Ivermectin wirke. "Natürlich stimmt das", ärgerte sich Kickl über Widerspruch. Die Pharmaindustrie verfolge nur finanzielle Interessen und würde deshalb Ivermectin nicht in ihre Überlegungen miteinbeziehen.

"Das ist eine Kritik am Nationalsozialismus"

Dass sich Rechtsextreme und Antisemiten auf Corona-Demos herumtreiben, die von der FPÖ organisiert werden, stellte Kickl einmal mehr in Abrede. Der Nationalsozialismus habe nicht mit dem Weltkrieg oder Vernichtungslagern, sondern mit der systematischen Ausgrenzung von Menschen begonnen. Etwas damit, dass gewisse Kinder nicht zur Schule durften, zog Kickl historisch mehr als fragwürdige Parallelen.

Dass auf den Corona-Demos Menschen mit Judensternen marschieren, auf denen "Ungeimpft" oder "Impfen macht frei" steht, erachte er nicht als antisemitisch: "Das ist eine Kritik am Nationalsozialismus, sonst gar nichts."