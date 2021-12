Mit Augenmaß und Leidenschaft zugleich.

Das Problem ist, dass bei vielen die Leidenschaft durchschlägt und das Augenmaß verloren gegangen ist. Bei vielen hat sich bei Corona auch der Verstand verabschiedet.

Manche kritisieren, dass Sie in der Corona-Krise kaum gemeinsam mit Ihrem Koalitionspartner Thomas Stelzer auftreten.

Ich bin mit Stelzer fast jeden Tag in Kontakt, in wirklich gutem, persönlichen Kontakt. Die Frage, warum man nicht gemeinsam auftritt, ist scheinheilig und provokant. Es werden nicht die Standpunkte abgefragt, bei denen es um die Zukunft des Landes geht, sondern nur jene,

bei denen jeder nur über die Bundesebene definiert wird. Was soll das? Das ist nicht sachlich. Es gibt Medien in Oberösterreich, die zwar den regionalen Aspekt besonders betonen, aber in Wahrheit daran überhaupt kein Interesse haben, sondern nur die Bundespolitik mit ihren Verwerfungen in das Land hineinziehen wollen.

Kommen wir zur Landtagswahl vom 26. September. Die allgemeine Erwartung war, dass die Kritiker der Corona-Maßnahmen die FPÖ wählen würden. Aber diese haben mehrheitlich die MFG gewählt und sie mit sechs Prozentpunkten in den Landtag katapultiert.

Das Ergebnis war für die ÖVP, für die FPÖ, für die SPÖ und die Grünen ernüchternd, denn es hat sich jede Partei einen besseren Ausgang erwartet. Es machen viele in der FPÖ einen Fehler, wenn sie sich auf die MFG konzentrieren. Sie hat aufgrund einer gewissen Aufheizung in unserer Gesellschaft von allen Parteien Stimmen gewinnen können. Die FPÖ 65 wird hier auch als Systempartei wahrgenommen, denn wir sind in der Regierung.

Ich habe viele kommen und gehen gesehen, unter anderem das BZÖ, das Team Stronach, getrieben vom Strohfeuer tagespolitischer Stimmungen. Ich bin nicht der Geeignete, rhetorisch alles brutal niederzuschlagen. Denn ein paar Tage später muss man wieder am Verhandlungstisch sitzen und für das Land arbeiten. Es gibt niemanden, mit dem ich trotz erheblicher politischer Differenzen nicht ein ordentliches Gespräch führen kann.

Ein Fitnesstrainer hat mir am Tag nach Wahl erzählt, dass er als Impfgegner die MFG gewählt hat. Ich fragte ihn, warum nicht die FPÖ? Seine Antwort: Haimbuchner ist nicht Fisch und Fleisch.

Dieses Argument verstehe ich. Denn ich vertrete hier ausnahmsweise einen Standpunkt der Mitte.

Nur mit Leuten wie mit mir hätte man die Impfpflicht bundespolitisch verhindern können. Nur mit einer starken FPÖ hat sich im Land etwas geändert.

Ich bin in dieser Frage sehr kopfbetont. Nicht aufgrund meiner eigener Erfahrung, sondern aufgrund meiner Erfahrung als Politiker. Man kann Dinge im Land nur verändern, wenn man regiert, wenn man gute Leute aufbaut, und wenn man nicht von einem Tag auf den anderen, sondern strategisch denkt. Das haben die Linken seit 1968 gemacht, das würde ich mir auch von den Konservativen und von den Liberalen wünschen.

Ich bin ein Pragmatiker, getragen von tiefen politischen Überzeugungen. Ich bin halt nicht einer, der das in der Radikalität auf die Straße trägt. Das ist nicht mein Weg und ich halte das auch nicht für richtig. Es geht nicht um Stimmenmaximierung, das war nie mein Weg. Ich bin mir unserer Grenzen bewusst, der Grenzen der Organisation und des Personals. Mir geht es um ein solides Wachstum. Der Weg der Schweizer Volkspartei hat mich immer beeindruckt. Sie ist eine wirtschaftsliberale Partei, die auch zu Wissenschaft und Forschung einen offenen Zugang hat. Die FPÖ muss eine Partei sein, die den Mittelstand vertritt. Das sind die Arbeiter, die Landwirte, die Beamten, die Gewerbetreibenden, die durch die Qualität ihrer Arbeit zum Wohlstand des Landes beitragen. Das Dritte Lager kann immer zwischen 15 und 25 Prozent der Stimmen erreichen. Ich träume nicht von 30 Prozent. Die 30 Prozent von 2015 waren auch eine Art des Strohfeuers. Skandieren, Transparente aufhängen, provokant sein, das ist das Leichteste in der Politik. Ich könnte jeden Tag so provokant sein. Mir würde vieles dazu einfallen. Das ist mir aber politisch zu blöd. Deswegen mache ich es nicht. Es bringt nichts und es macht die Politik lächerlich. Das stört mich.

Was wünschen Sie sich zum neuen Jahr?

Gesundheit. Das wünsche ich mir für mich, für meine Frau und für den Nachwuchs, den wir bekommen.