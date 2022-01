Kitzbüheler Hotelierssprecher fordert Lockdown

Der Tourismusobmann in der Tiroler Wirtschaftskammer und ÖVP-LAbg. Mario Gerber ging gegenüber der "TT" sogar von einem "natürlichen Lockdown" aus, sollte sich nichts ändern. Die Hoteliers würden ihren Betrieb unter den aktuellen Gegebenheiten nicht aufrecht erhalten können, war auch Gerber der Meinung. Es fehle ohnehin an Personal. Die Situation sei "schwierig" aber "regional unterschiedlich". Keinesfalls, so Gerber, dürfe man jetzt den Tourismus zum Sündenbock stempeln. "Unternehmer und Mitarbeiter gehen wie in anderen Bereichen ihrem Job nach. Auch in Industriebetrieben gibt es Corona-Cluster."

Indes warnt der Kärnten-Werbung-Chef Christian Kresse vor weiteren Lockdowns im Tourismus. "Für uns gibt es ein Credo für 2022: Es darf keinen einzigen Schließungstag mehr in der österreichischen Hotellerie geben", sagte Kresse der "Kleinen Zeitung" (Mittwochsausgabe). Der Tourismusvertreter fordert mehr Kontrollen. "Wir haben in Österreich zwar sehr strenge Maßnahmen, aber auf die Kontrolle, etwa des 2G-Eintritts, wird meist verzichtet - in allen Branchen. Die Kontrollen der Maßnahmen müssten daher wesentlich restriktiver sein", so Kresse.

Gecko tagt am Donnerstag

Vor der Videokonferenz am Donnerstagvormittag von Bundesregierung, Landeshauptleuten und den Experten der Covid-Krisenkoordination "Gecko" wurden die Rufe aus den Bundesländern nach einer Lockerung der Quarantäneregeln für geimpfte und genesene Kontaktpersonen im Fall von Omikron-Infektionen zuletzt immer lauter. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hatte sich für eine Verkürzung der Quarantäne-Regelungen ausgesprochen, sofern diese "medizinisch vertretbar" sei. Eine solche Regelung wäre wichtig, um einerseits auch bei hohen Infektionszahlen die Wirtschaft und die kritische Infrastruktur am Laufen zu halten und andererseits das Verständnis in der Bevölkerung für die Maßnahmen weiter zu erhalten, so Platter.

Diskutiert werden Ausnahmen von der Quarantäne für enge Kontaktpersonen, wenn sie zweifach bzw. dreifach geimpft sind, und ein Freitesten für Omikron-Infizierte bereits nach dem fünften Tag.