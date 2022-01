Winterrückkehr rettet Feriengeschäft der Lifte

Nydza will über den bisherigen Saisonverlauf nicht klagen. Vor allem am Sonntag nach Neujahr kamen Tagesgäste in Scharen. Doch die Corona-Beschränkungen seien gerade am Zauberberg in Großstadtnähe sehr spürbar, schildert er. „Natürlich sind wir als Après-Ski-Gebiet und für das Nachtskilaufen bekannt. Beides fehlt im Moment, deshalb haben wir in der Vorwoche auch nur rund 60 Prozent unserer Kapazität ausschöpfen können“, bedauert der Liftmanager Nydza.

Auf die Rückkehr des „richtigen Winters“ freut sich auch Markus Redl, Geschäftsführer der NÖ Bergbahnen „ecoplus Alpin“. Obwohl mit teils großem Arbeitsaufwand auf den meisten Pisten der blaugelben Bergbahnen noch sehr passable Bedingungen geboten werden können, stehen auch überall die Schneekanonen bereit. „Angesichts der Frühlingstemperaturen ist klar, dass wir Schnee nachproduzieren müssen“, sagt Redl. Am meisten Probleme hatte man am Montag in Lackenhof. Dort mussten die Pisten am Großen und am Kleinen Ötscher vorübergehend sogar gesperrt werden.