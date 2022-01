Niedrigere Temperaturen ab Mittwoch: Es wird winterlich

In der Nacht auf Mittwoch wird eine Kaltfront prognostiziert, die wird für Abkühlung sorgen. In den kommenden Tagen muss man immer wieder mit Wind rechnen. Das Italientief bringt trübes und nasses Wetter. Die Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter ab. In Unterkärnten geht der Regen bereits in Schnee über.

Feiertag

Am Dreikönigstag gehen an der Alpennordseite ein paar Schneeschauer nieder, im Süden und Südosten kommt dagegen zeitweise die Sonne zum Vorschein.

Der Freitag verläuft unter Zwischenhocheinfluss nach Nebelauflösung oft sonnig und winterlich. Das Wetter ist ruhig, in Vorarlberg kann es zu Schneefall kommen. Mittelfristig ist derzeit weder ein markanter Kaltlufteinbruch noch eine weitere Wärmewelle in Sicht. Die Temperaturen gleichen sich also wieder dem langjährigen Mittel an.