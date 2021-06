Mehr Wetterextreme "so sicher wie das Amen im Gebet“

Nach den heftigen Unwettern der vergangenen Tage ist noch längst kein Alltag eingekehrt. Besonders gilt das für Schrattenberg und Allentsteig. Die beiden niederösterreichischen Orte sind seit Samstag Katastrophengebiete.

In Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) etwa hatte bereits am Donnerstag der Hagel 250 Objekte durchlöchert. Freitagabend folgte die nächste Katastrophe: Starkregen überflutete ausgerechnet jene Gebäude, die keine intakte Dachkonstruktion mehr haben. Bis in die Nacht hinein verzeichnete die Feuerwehr 110 Einsatzstellen. Am Samstag wurde schließlich von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Schrattenberg als Katastrophengebiet ausgewiesen.

Aufräumarbeiten

So auch in Allentsteig (Bezirk Zwettl). Hier fielen ebenfalls dutzende Dächer dem Hagel zum Opfer. Auch Soldaten des Bundesheers sind bei den Aufräumarbeiten im Einsatz. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) machte sich am Samstag vor Ort ein Bild.