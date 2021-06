Haben solche Extremwetterereignisse zugenommen?

"Ja, diese haben bereits zugenommen und werden sich auch weiter verstärken. Das ergibt sich aus Analysen der Daten der letzten Jahrzehnte und aus physikalischem Verständnis."

Und werden sie weiter zunehmen?

"Ja, so wie die verfügbare Wärmeenergie durch den Klimawandel zunimmt, gerade wenn man solche Hitzeperioden wie jetzt hat, wird auch diese Verstärkung der Extremwetterereignisse weiter zunehmen. Und zwar so lange, bis es gelingt, durch Klimaschutz die Wärmezunahme in unserer Atmosphäre zu beenden."

Ohne Klimaschutz wird es also nicht gehen?

"Genau. Als grundlegende Lösung brauchen wir den Klimaschutz, weil wir den Prozess der Wärmezunahme stoppen müssen. Sonst werden auch diese Extreme so sicher wie das Amen im Gebet zunehmen."

Das heißt was?

"Wir müssen die Emissionen der Treibhausgase Richtung null bringen und damit eben auch die weitere globale Erderwärmung und damit auch die regionale Erwärmung stoppen."

Wir sind dem Extremwetter wie Hagel und jetzt auch Tornados schutzlos ausgesetzt?

"Ja, wir können diese Prozesse nur begrenzen und stoppen, indem ein drastischer Emissionsabbau, wie in den Pariser Klimazielen vereinbart, erfolgt. Wir sind dem also insofern ausgeliefert. Wenn wir es nicht schaffen, diesen Klimaschutz umzusetzen, können wir die Ursache des Problems nicht begrenzen.

Das ist der Weg, um die immer weitere Verstärkung von Extremereignissen zu stoppen. Diese Wetterereignisse bleiben dann schon noch eine Zeit lang stark, über Jahrzehnte, aber sie verstärken sich nicht weiter, bis das graduell abnimmt. Aber das ist die Welt nach 2050, erst wenn wir die Pariser Klimaziele bis dort erreichen, kann das wieder abnehmen. Einen anderen Ausweg gibt es schlicht aus physikalischen Gründen nicht nicht."

Was, wenn das nicht passiert oder wir so langsam mit dem Klimaschutz weitermachen?

"Es gibt keine Alternativen zum Pariser Klimazielweg. Diese, salopp gesagt, absurde Hoffnung, das etwa mit Geo-Engineering in den Griff zu bekommen, würde mit Sicherheit zu lange dauern. Aber man kann insofern ein bisschen zuversichtlich sein, wenn man jetzt die gestarteten politischen Prozesse wie den Green Deal der EU anschaut, den US-Prozess von Präsident Biden oder den chinesischen Weg. Wenn das in dieser Richtung in Umsetzung kommt, und wirklich die Ziele verfolgt werden, können wir gegensteuern. Es muss aber klar sein, wir müssen Teil der Lösung sein und wir schlagen aus der Wissenschaft auch Wege vor. Die Politik ist dringend am Zug, ganz besonders in Österreich."