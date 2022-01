Der tägliche Wahnsinn auf der Autobahn: Ein Polizist berichtet

Dass auf dem Highway immer wieder die Hölle los ist, weiß auch Willy Konrath. Der Leiter der Verkehrsabteilung in Niederösterreich hat in seiner langen Karriere viel erlebt: „Leider mussten wir bereits mehrmals Personen stoppen, die aus ihrem Auto ein Büro gemacht hatten.“ Soll heißen, dass die Lenker mit Laptop am Schoß und Handy am Ohr auf der Autobahn unterwegs waren.

In Erinnerung blieb Konrad aber auch eine Mutter, die mit ihrem Kind auf dem Beifahrersitz saß. „Die Frau hatte den Gurt zwar auch um ihr Kind gewickelt, man kann sich aber ausmalen, was bei einem Unfall alles passieren hätte können“, berichtet der Polizist.

"Gefahr für Mensch und Umwelt"

Und immer wieder sei auch die korrekte Sicherung der Ladung ein Thema. Es sei etwa keine Seltenheit, so Konrath, dass Gefahrengut nur schlecht gesichert werde und gefährliche Flüssigkeit während der Fahrt austrete. „Eine große Gefahr für Mensch und Umwelt“, so der Leiter der NÖ Verkehrsabteilung.

Übrigens: Unfallursache Nummer eins sind und bleiben Ablenkung und Unachtsamkeit. Allein im Jahr 2019 verunglückten laut ÖAMTC 139 Personen tödlich, weil sie oder der Unfallgegner in den entgegenkommenden Verkehr geraten waren. Die Statistik führt auch an, dass 120.000 Übertretungen des Handyverbots in diesem Zeitraum von der Polizei geahndet wurden.