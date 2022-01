Mit der in elektronischen Medien veröffentlichten Wegbeschreibung zur schadensreichen Tour eines oder mehrerer Vandalen versucht man in Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) nun noch unbekannte Täter zu finden. Wie berichtet, wurden insgesamt 20 Objekte zum Teil massiv mit Lack besprüht und beschädigt.