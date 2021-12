Vandalenakt erschüttert beschaulichen Ort: Über 20 Objekte besprüht

Das Gekritzel an Hausfassaden, Kapellen, Toren oder selbst einer Weihnachtskrippe im abgesperrten Areal des Kindergartens am Kinderspielplatz als Graffiti zu bezeichnen wäre wohl eine Beleidigung anderer oft ebenfalls nicht zimperlicher Sprayer. In Hollenstein im Bezirk Amstetten ist die Stimmung zum Jahreswechsel getrübt. Ein oder mehrere bislang unbekannte Schmierfinken haben in der Nacht auf Donnerstag eine üble Spur durch den Ort gezogen.