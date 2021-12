Mariazellerbahn-Wartehäuschen mit Graffiti beschmiert

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land soll u.a. Hausfassaden, Gartenmauern, Postkästen und Haltestellen in Mainburg in der Marktgemeinde Hofstetten-Grünau mit Graffitis besprüht haben.

Der junge Mann wurde im Zuge von Ermittlungen nach einer Anzeige Mittwochmittag aufgrund von Hinweisen und Befragungen ausgeforscht, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Die Beamten trafen den 19-Jährigen am Bahnhof Mainburg an, der Verdächtige war geständig.