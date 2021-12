Kampf gegen Haltestellen-Ende: Absage für St. Pöltner Gemeinderat

Auch der St. Pöltner Gemeinderat war sich in seiner Sitzung im November parteiübergreifend einig, dass die Bedarfshaltestelle erhalten bleiben soll. Einerseits sei die Haltestelle erst kürzlich saniert worden, außerdem entstehe in unmittelbarer Umgebung eine neue Wohnhausanlage mit 52 Wohneinheiten. Vor diesem Hintergrund wurde eine Resolution beschlossen, die an Land NÖ, den VOR, ÖBB und auch an das Verkehrsministerium weitergeleitet wurde.

Absagen treffen auf Kritik

Ohne großen Erfolg, wie das Rathaus am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. In den vergangenen Tagen seien ident lautende Antwortschreiben mit Absagen von den Zuständigen eingetrudelt: „In allen Schreiben wird auf eine Attraktivierung der Nord-Süd-Verbindung hingewiesen, dies jedoch vage und erst bis 2027. Bei der Haltestelle selbst lässt man uns eiskalt abblitzen“, kritisiert Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). „Wirklich erschreckend ist, dass die gleichlautenden Schreiben bestätigen, dass die Schließung ohne irgendeine Einbindung der Gemeinde – als unmittelbar Betroffene - schon längst paktiert ist.“