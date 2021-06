St. Pölten: Neue Unterkunft für die Fachkräfte von morgen

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Mit mehr als 2.000 Lehrlingen sind die Bundesbahnen aktuell der größte Ausbildungsbetrieb im technischen Bereich. 44 Millionen Euro haben die ÖBB in den vergangenen Jahren in die Fachkräfte von morgen investiert, viel Geld fließt dabei auch in den Standort St. Pölten.

Noch im Bau befindet sich der Bildungscampus, wo künftig Lokführer, Fahrdienstleiter oder Verschieber aus- und weitergebildet werden sollen. Der Rohbau steht bereits, Unterrichtsstart ist für das kommenden Jahr geplant. Platz ist für insgesamt 560 Männer und Frauen, die Lernschmiede erhält sogar eine eigene Haltestelle an der Traisentalbahn.

Freizeitaktivitäten

Offizielle eröffnet wurde am Dienstag das zehn Millionen Euro teure Lehrlingsheim, das direkt mit der Lehrwerkstatt verbunden ist. Die Bewohner dürfen sich über helle Zimmer und vielfältige Freizeitaktivitäten freuen. „Im Herbst 2020 haben wir österreichweit 643 neue Lehrlinge aufgenommen – das ist ein Rekord. Besonders freut es mich, dass darunter rund 130 Mädchen sind“, sagte ÖBB-Vorstandsdirektorin Silvia Angelo.