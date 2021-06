Islam-"Warnschilder" auch in St. Pölten aufgetaucht

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

"Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe" - mit diesem Spruch auf selbst gebastelten Schildern wurde auch in St. Pölten "vor dem politischen Islam gewarnt". Das teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung mit.

Erst am Dienstag waren diese selbst gebastelte "Warnschilder" vor mehreren Moscheen in Wien aufgetaucht. Neben dem Spruch ist darauf auch die Skizze eines grimmig blickenden, bärtigen Mannes zu sehen. Darunter findet sich ein Verweis auf die Islam-Landkarte.