"Hetze": Islam-"Warnschilder" vor Wiener Moscheen aufgetaucht

Vergangenen Donnerstag hatte ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab die sogenannte "Islam-Landkarte" vorgestellt. Auf der online abrufbaren Karte wurden Hunderte muslimische Einrichtungen in ganz Österreich, teils aber auch Privatadressen verzeichnet.

Laut Raab gehe es darum, "endlich Transparenz beim Politischen Islam schaffen und Licht in die Hinterzimmer des Islamismus bringen". Muslimische Organisationen wie die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) und die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ), aber auch SPÖ, Grüne und Neos sahen hingegen eine "nie da gewesene Grenzüberschreitung", eine "Kriminalisierung muslimischen Lebens" und eine "Stigmatisierung".

Die Karte stelle Muslime unter Generalverdacht und bringe sie in Gefahr, so die Kritik. So sprach etwa IGGÖ-Präsident Ümit Vural von einem "massiven Sicherheitsrisiko" für Muslime.

Befürchtungen bestätigt

Diese Einschätzung bestätigte sich auch relativ schnell. Am Dienstag berichtete das Ö1-Mittagsjournal von Übergriffen wie Urinieren auf Moscheen, rechtsradikalen Schmieraktionen und dem plötzlichen Auftauchen Unbekannter vor islamischen Institutionen seit der Präsentation der Karte.

Am Mittwoch tauchten nun vor mehreren Moscheen in Wien, unter anderem in Meidling und der Leopoldstadt, selbst gebastelte "Warnschilder" auf, die unter richtigen Verkehrszeichen montiert wurden. "Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe", ist neben der Skizze eines grimmig blickenden, bärtigen Mannes zu lesen. Darunter findet sich ein Verweis auf die Islam-Landkarte.

Zu den Schildern bekannt hat sich die rechtsextreme "Identitäre Bewegung".