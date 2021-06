Ist die „Islam-Landkarte“ sinnvoll?

PRO

Was ist das Besondere oder gar Gefährliche an der vor Tagen präsentierten Islam-Landkarte, dass es mittlerweile sogar Morddrohungen gibt, dass die politische Debatte nicht abreißt und sich nun auch ausländische Medien auf das Thema stürzen? Nicht nur mit Kritik, teilweise auch mit ein wenig Anerkennung.

Die Karte an sich ist keine Innovation. Die gibt es schon seit Jahren. Es ist auch gut so, dass so ein Verzeichnis geschaffen worden ist. Da wurde letztendlich nichts öffentlich gemacht, was nicht öffentlich sein soll. Wer will, findet zum Beispiel im Internet jede Pfarre der katholischen Kirche. Mit Pfarrer, Mitarbeitern und den passenden Telefonnummern. Das lässt sich auch auf andere Kirchen und Religionen umlegen. Nur beim Islam gibt es immer sofort einen Aufschrei. Da wird von verschiedensten Seiten – nicht nur von den Muslimen – jene Transparenz infrage gestellt, die notwendig ist, um ein offener Teil der österreichischen Gesellschaft sein zu können. Und das ist der Islam und würde es noch viel mehr sein, wenn endlich alle seine hohen Vertreter bewusst das Geheimnisvolle, das Verstecken, das Abschotten ablegen. Die Islam-Karte könnte ein Schritt dazu sein, wenn man sie abseits der politischen Instrumentalisierung nüchtern betrachtet.

Eines hat die Landkarte auf jeden Fall gezeigt: Das Verhältnis zum Islam ist in Österreich weiterhin sehr, sehr verkrampft. Wo die Grenzen zum politischen Islam – den es natürlich gibt und der genau beobachtet werden muss – zu ziehen sind, ist verschwommen. Wirklich sachlich kann in diesem Umfeld nicht mehr diskutiert werden.

Diese noch immer offene Wunde hat uns die Islam-Karte vor Augen geführt. Wenn am Ende der Debatte vielleicht die Einsicht obsiegt, dann war sie trotz der Konflikte sinnvoll.

Martin Gebhart ist Leiter des Ressorts Chronik im KURIER.