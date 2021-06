Heimische Musik belebt Gassen und Plätze in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

In den Gassen und auf den Plätzen St. Pöltens ist seit ein paar Wochen einiges los. Damit sind nicht nur Shopping-Freudige und Gastro-Liebhaber gemeint, sondern auch Kunstschaffende. Unter der Dachmarke „musik.stp City live!“, die die heimische Musikszene auch im Internet fördert, treten jeden Samstag, von 10 bis 12 Uhr, bekannte sowie weniger bekannte Musikerinnen und Musiker auf und beleben die Straßen der Hauptstadt.

Musik aus allen Generationen

Den Anfang machte Toni Wegscheider mit Dieter Libuda an der Gitarre. Ende Mai spielte das Duo „mairegen“. Albert O. Mair am Klavier und Sängerin Alexandra Regenfelder ließen die Domgasse erklingen. Am vergangenen Samstag brachten die Musiker Christoph Richter und Juliane Stieglitz Schwung in die Herrengasse.