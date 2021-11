St. Pöltner Gemeinderat wehrt sich gegen Haltestellen-Auflassung

Die Grüne Stadträtin Christina Engel-Unterberger, sieht nun die Stadtpolitik, allen voran den für Verkehr zuständigen Vizebürgermeister Harald Ludwig in der Pflicht, die Stimme gegen die Schließung zu erheben.

Resolution für Fortbestand

Dieser Aufforderung kam die Stadt nun in der Gemeinderatssitzung am Montag nach. "Die Bedarfshaltestelle Hart-Wörth muss erhalten bleiben und für alle Fahrgäste zur Verfügung stehen", hieß es danach in einer Aussendung.

Deshalb beschloss der Gemeinderat nun, eine Resolution an die ÖBB und den Verkehrsverbund Ost-Region, sowie an das Land NÖ und das Umwelt-Ministerium zu richten. Ziel sei es, den Fortbestand der Bahnhaltestelle Hart-Wörth sicherzustellen.