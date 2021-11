Stadt St. Pölten plant künftig noch mehr Fotovoltaik-Projekte

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Sobald Gebäude in St. Pölten saniert werden, gibt es auch eine Untersuchung, ob sie sich für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen eignen. "Bei Gebäuden mit einem Baujahr bis 2005 wird allerdings häufig festgestellt, dass bei den Dächern die statischen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind", heißt es vonseiten der Stadt St. Pölten.

Doch der Kindergarten in der Mooshöfer Gasse sowie die Wohnhäuser in der Leopold Figl-Straße 1 und 4 bis 6 konnten erst kürzlich mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden, ebenso wie die Feuerwehrhäuser in Stattersdorf und Viehofen.

Energiewende

Aktuell in Planung seien weitere Fotovoltaikanlagen für das VAZ-Restaurantgebäude, für das Projekt „Betreubares Wohnen“ in der Goethe-Straße und für den Kindergarten in der Ludwig Stöhr-Straße.

„Das Erreichen der Energiewende stellt eine der Zielsetzungen für einen Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung dar. Insbesondere dem Ausbau der Fotovoltaik kommt eine besondere Bedeutung zu. St. Pölten ist sich seiner Verantwortung bewusst, nachhaltige Schritte in eine emissionsfreie Energiezukunft zu setzen, und widmet daher dieser Thematik ein besonderes Augenmerk“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).