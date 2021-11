St. Pöltner auf einem Brett am Weg Richtung WM

Zwar hat Florian Gruber seinen privaten Lebensmittelpunkt an der Traisen, sportlich ist aber die Donau seine Heimat. So trainiert der 40-Jährige neben Korneuburg vor allem in Marbach, wo er für den Verein WSC Wakesharks an den Start geht. In einem Verein zu Boarden bringe laut Gruber viele Vorteile: „Wakeboarden ist ein teurer Sport, im Verein ist der Tarif aber sehr human. Außerdem muss man sich nicht um alles selbst kümmern“, so Gruber.

Sein eigener Chef

Selbst verantwortlich ist der Wakeboarder aber für seinen Trainingsplan. Um sich für die bevorstehende EM und WM vorzubereiten, hält sich Gruber nun über den Winter mit Snowboarden, Training am Rudergerät und Parahockey fit.