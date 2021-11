Bühne im Hof St. Pölten: "Es wird wieder Zeit für eine gute Zeit"

Auch dem Genre "Spezielles. Und mehr" haben sich einige Auftritte untergeordnet. Die künstlerische Leiterin zeigt sich besonders begeistert von dem geplante Auftritt von Christoph Krutzler im Juni 2022. Mit seinem "Literatur-Wurlitzer" liest er sich durch eine bunte Mischung aus je geschriebener Literatur. Auch die Compagnie Momomento kommt mit ihrem Zirkuskunst-Programm "In your Face" in die Bühne im Hof.

Für die Kleinen

"Die Bühne im Hof ist auch ein Haus für junges Publikum", so Daniela Wandl. Für das Jahr 2022 wurde also auch ein interessantes Kinderprogramm zusammengestellt. "Der Pilot Fridolin", der Clown "Linaz" oder das "Theatro Piccolo" werden im Frühjahr Kinder ab drei Jahren mit ihren Auftritten unterhalten. Auch die Werkstatt, welche es in der Bühne im Hof schon seit einigen Jahren gibt, ist wieder geplant. Dort sorgt Benny Barfuß ab Mitte Februar immer mittwochs für ein buntes Programm rund um Akrobatik, Geschichten und Theater.