Advent in St. Pölten: An diesen Tagen ist das Busfahren billiger

Oft werden im Gemeinderat Entscheidungen getroffen, die nicht unmittelbare Auswirkungen auf die Bevölkerung haben. Doch dieser Entschluss der Politiker, hilft den St. Pöltnern beim Sparen.

Beschlossen wurde, dass am 27. November, 4., 11. und 18. Dezember 2021 die Kurzparkzonenabgabe vorübergehend außer Kraft gesetzt wird. An diesen Tagen braucht man also keinen Parkschein zu lösen. Aber Achtung: Parkuhr nicht vergessen!

Einzelfahrschein als Tageskarte

Günstiger wird in der Adventzeit auch das Busfahren. Denn an folgenden Tagen gilt der Einzelfahrschein als Tageskarte: 27. und 28. November, 4.,5.,8.,11.,12.,18.,19.,25. und 26. Dezember 2021. Wer den Einzelfahrschein im Vorverkauf löst, kann nochmals sparen, denn da kostet dieser nur 1,70 Euro, im Bus muss man 1,90 Euro berappen.