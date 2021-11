St. Pölten plant Hundezone im Norden der Stadt

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Vertreter der Stadt St. Pölten und der Stadtplanung wollen im nächsten Jahr eine zweite Hundezone eröffnen. Die bereits bestehende Hundezone befindet sich im Süden der Stadt, konkret in der Nähe der Union-Sportanlage und des Hammerparks. "Es wurde der Ruf nach einer zweiten Hundezone lauter, woraufhin wir diverse Möglichkeiten geprüft haben und nun eine weitere Hundezone errichten wollen", sagt Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).

Stadtplanerische Fragen geklärt

Nun soll die zweite im Norden der Landeshauptstadt entstehen. Nach einigen Beratungen der Stadtplanung wurde nun eine Fläche zwischen Hugo-Rupf-Gasse und Ingruberstraße als neue Hundezone festgelegt.

"Durch die Lokalisierung dieser Hundezone im Norden der Stadt kann jene im Süden entlastet werden und schafft für die Bevölkerung in diesem Stadtteil ein attraktives neues Angebot in zentraler Lage", berichtet Carina Wenda von der Stadtplanung. Dadurch dass an den neuen Standort keinerlei Wohngebäude grenzen, sollen potenzielle Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.