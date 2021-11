St. Pöltner Rad-Aktivisten gegen Bau der Domgarage

Ablehnend steht die Radlobby der geplanten Domplatz-Tiefgarage gegenüber. Zwar läuft die Suche nach einem Investor noch, wenn es nach den Aktivisten geht, sollte das Projekt überhaupt gestrichen werden.

Autofreie Innenstadt

„Man sollte über eine autofreie Innenstadt nachdenken. Die Parkplätze am Domplatz wurden ja bereits durch die Kurzparkgarage am Bahnhof mehr als ersetzt“, so die Radlobby.