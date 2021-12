Mutmaßliche Bankomatkarten-Diebin in St. Pölten gesucht

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Lebensmittel und Zigaretten im hohen zweistelligen Eurobereich bezahlte eine unbekannte Täterin am 20. Dezember mit einer gestohlenen Bankomatkarte. Diese soll sie am selben Tag samt einer Geldbörse in einem Geschäft im St. Pöltner Stadtgebiet unterschlagen haben, wie die Landespolizeidirektion NÖ am Mittwoch mitteilte.