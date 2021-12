Die beste Luftqualität seit 15 Jahren: Experten warnen trotzdem

Aufgefallen ist NÖ bundesweit bei den PM10-Werten mit der Messstelle Wr. Neudorf. Dort wurden die erlaubten Tagesmittelwerte von 50 µg/m³ an 29 Tagen, und somit so oft wie nirgendwo anders in Österreich, überschritten. Grund dafür war die Baustelle der höchsten Lärmschutzwand Österreichs. Die EU-Grenzmarke von 35 Tagen wurde aber auch hier nicht erreicht.

Mahnende Kommentare zur Luftgütebilanz gab es auch. Diese sei zwar besser als in der Zeit vor Corona, „ist aber aus gesundheitlicher Sicht bei Weitem nicht gut genug“, mahnte Expertin Lina Mosshammer vom Verkehrsklub VCÖ. Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert etwa für NO2 den Jahresgrenzwert von zehn µg/m³. Vor allem in der Mobilität gäbe es durch den intensiveren Umstieg vom Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel noch viel Luft nach oben, fordert der VCÖ noch mehr Initiativen.