NÖ. Wartezeiten von bis zu einer Stunde sorgten an den vergangenen Ferientagen für viel Unmut unter den Liftnutzern in niederösterreichischen Skiorten. Die Hauptschuld dafür tragen die vorgeschriebenen Kontrollen der 2-G-Regel, zu der die Bergbahnen verpflichtet sind, hieß es von den Liftbetreibern.

Es ist eine zeitraubende Lernphase, die Skifahrer, aber auch Bergbahnenbetreiber durchmachen. „Die 2-G-Kontrolle an der Liftkassa kostet pro Person zweieinhalb bis drei Minuten, da kommt einiges an Wartezeit zusammen“, rechnet Markus Redl, Geschäftsführer der „ecoplus Alpin GmbH.“ vor. Im Vorjahr gab es ausschließlich Onlinebuchungen mit Kontingentierungen in den Skigebieten und damit kein Warten.