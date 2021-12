Welle der Hilfsbereitschaft für Familie nach Feuerinferno

Spendenaktion

Durch eine eiligst organisierte Spendenaktion der Pfarre Möllersdorf war das notwendigste Material für den täglichen Bedarf – von Kleidung bis zu Hygieneartikeln – rasch gedeckt. „Es ist sogar jemand gekommen, der eine Waschmaschine und einen Geschirrspüler gespendet hat. Wir haben dann nur jemanden gebraucht, der die Geräte auch so schnell anschließt“, freut sich Jochen Maria Häusler. Wichtig seien jetzt vor allem Geldspenden, um die finanzielle Not der Familie zu lindern, die Pfarre hat deshalb ein Konto eingerichtet (Empfänger: Röm.-kath. Pfarramt Möllersdorf; IBAN: AT88 2020 5008 0000 0275 Verwendungszweck: Hilfe in Not)

Der Siedlerverein und die SPÖ Traiskirchen haben bereits 1.500 Euro zugesagt. Am Dienstag startete außerdem eine Haussammlung in der Siedlung. Noch ist die Brandursache in dem Haus nicht restlos geklärt. Ein Defekt an der Heizungsanlage gilt als wahrscheinlich.

Sehr häufig kommt es aber gerade nach Weihnachten auch zu Bränden wegen der meist ausgetrockneten Christbäume. Eine vergessene Kerze kann laut Landesfeuerwehrverband rasch in einem Fiasko enden. Fängt ein trockener Baum Feuer, bleiben nur wenige Sekunden, um zu reagieren.