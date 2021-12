Feueralarm: Wunderkerze setzte Doppelhaus in Brand

Unbewohnbar

Klar ist hingegen die Ursache bei einem Brand in Vorarlberg. Donnerstagabend fing dort in Feldkirch ein Doppelhaus Feuer.

Zuvor hatte ein elfjähriger Bub eine Wunderkerze entzündet, wodurch der Christbaum in Flammen aufging. Das Feuer breitete sich schließlich über beide Haushälften aus. Als die Feuerwehr gegen 23 Uhr beim Brandobjekt eintraf, stand das Doppelhaus bereits in Vollbrand.

Die sieben Bewohner konnten sich noch selbstständig ins Freie retten und blieben unverletzt. Da die Häuser jedoch nicht mehr bewohnbar sind, mussten sie für den Heiligabend bei Verwandten unterkommen.

Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden des 24. Dezember.

Vorsicht

Um solche Ereignisse zu verhindern, mahnen die Zivilschutzverbände jedes Jahr aufs Neue zu mehr Vorsicht beim Umgang mit Kerzen und Co., die vor allem zu Weihnachten in vielen Häusern brennen. Am besten sei, für den Ernstfall vorzusorgen, eine Löschdecke griffbereit zu haben und neben den Christbaum einen Kübel Wasser zu stellen.