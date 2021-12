Impfung: Stadt St. Pölten prüft „Zuckerl“ für Magistratsmitarbeiter

Nun feilt auch ihr Parteikollege aus St. Pölten, Bürgermeister Matthias Stadler, an einem positiven Anreiz für die Immunisierung, wie er in einer Aussendung mitteilte. Nach Getränke-Gutscheinen, die im Sommer zur Impfung verteilt wurden, stellt Stadler nun einen Sonderurlaubstag für Magistratsmitarbeiter in Aussicht.

Konzept für ganz Österreich

Zwar prüfe man derzeit noch die Umsetzbarkeit dieses Anreizes, aber „wenn das so möglich ist, könnten wir damit im Jänner starten“, meint der Bürgermeister. „Die ersten Erhebungen diesbezüglich schauen gut aus“, so Stadler, der eine Ausweitung seines Konzepts auch für ganz Österreich als möglich erachtet.