Die Themen des Tages - der Nachrichtenüberblick aus der KURIER-Redaktion

Verwirrung um Hausdurchsuchung in FPÖ-Bildungsinstitut: Während die FPÖ Wien mehr dazu hier).



Während die mehr dazu hier). Verfassungsschutz warnt vor fremdenfeindlichem Meinungsklima: Das BVT ortet vor allem rechtsextreme Angriffe auf Journalisten und Politiker (mehr dazu hier).



Das ortet vor allem rechtsextreme Angriffe auf Journalisten und Politiker (mehr dazu hier). Land NÖ erlaubt muslimischer Familie Hauskauf in Weikendorf : Grundverkehrsbehörde erkennt einen "dringenden Wohnbedarf". ÖVP-Bürgermeister will Rechtsmittel gegen Entscheidung ergreifen (mehr dazu hier).



Grundverkehrsbehörde erkennt einen "dringenden Wohnbedarf". ÖVP-Bürgermeister will Rechtsmittel gegen Entscheidung ergreifen (mehr dazu hier). Die Basler "Schmach" gegen den LASK: Nach dem Weiterkommen dürfen sich die Oberösterreicher schon jetzt als Gewinner fühlen (mehr dazu hier).



Nach dem Weiterkommen dürfen sich die Oberösterreicher schon jetzt als Gewinner fühlen (mehr dazu hier). Mordalarm in Niederösterreich : Ein 54-jähriger Wiener wurden auf einem Campingplatz überfahren. Die Ermittler haben seine Ehefrau ins Visier genommen (mehr dazu hier).