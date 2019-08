Verwirrung um Hausdurchsuchung in FPÖ-Bildungsinstitut

SPÖ und NEOS fordern Aufklärung auch von ÖVP

Die Causa Casino fand am Mittwoch auch ein politisches Nachspiel. "Wann erfahren wir, was da wirklich los war? Es ist für mich völlig unvorstellbar, dass die Regierungskoordinatoren Blümel und Hofer nicht in die Entscheidung der Postenbesetzung involviert waren und natürlich auch die Spitzen der damaligen Regierung, also neben Vizekanzler Strache vor allem auch der damalige Kanzler Kurz", sagte SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Schon vor dem Hintergrund des Ibiza-Videos zeige sich "ein unerträglicher Mief zulasten der Steuerzahler, den es hier zu durchdringen und abzustellen gilt".

Auch für NEOS-Generalsekretär Nick Donig ist die Forderung der ÖVP nach Aufklärung "absurd". In einer Aussendung betonte Donig: "Die ÖVP saß zusammen mit der FPÖ in der Regierung. Wenn die FPÖ ihre Leute in Posten hievte, dann geschah das mit dem Wissen und in Absprache mit der ÖVP." Dass sich die ÖVP nun überrascht gebe, sei "äußerst unglaubwürdig. Wenn die ÖVP etwas aufklären will, muss sie bei sich selbst anfangen. Die Frage, die sich eher stellt ist: Warum hat die ÖVP nicht früher gehandelt, wenn sie davon wusste?"