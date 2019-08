Ibiza-Affäre: Die blaue Glücksspiel-Connection

Laut Verdachtslage der Justiz sollen Gudenus und Novomatic-Chef Harald Neumann vor einigen Monaten übereingekommen sein, dass der Casinos-Austria-Aktionär Novomatic den FPÖ-Mann Peter Sidlo als dritten Casinos-Austria-Vorstand zu nominieren und sich im Aufsichtsrat für dessen Bestellung stark zu machen hat. Diese Vorgangsweise soll Gudenus mit dem damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache abgesprochen haben.

Im Februar 2019 soll dann der damalige FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs auf der größten europäischen Glückspielmesse ICE in London mit dem Novomatic-Managern Graf und Neumann die Bestellung Sidlo vereinbart haben. Am 28. März 2019 wurde Sidlo dann tatsächlich bestellt.

Im Gegenzug für diesen „Vorteil“ für die FPÖ sollen Gudenus & Co dem niederösterreichischen Glücksspielkonzern die Unterstützung der FPÖ-Führung bei der Erlangung einer nationalen Online-Gaming-Lizenzen und einer Casino-Lizenz in Wien zugesichert haben. Zum nämlichen Zeitpunkt war Fuchs als Finanzstaatssekretär für das Glücksspielgesetz zuständig. Zudem soll Gudenus dem Novomatic-Konzern angeboten haben, dass er bei einem etwaigen FPÖ-Wahlsieg in Wien ( Wien wählt spätestens im Herbst 2020) das verbotene „Kleine Glücksspiel“ wiederbeleben wolle. Seit 2015 ist das Aufstellen von Glückspielautomation etwa in Wien verboten.

Detail am Rande: die Casinos Austria haben 18 Aufsichtsräte; zwei davon sitzen auf einem Ticket der Novomatic. Außerdem ist eine etwaige Online-Gaming-Lizenz vertraglich an das Glücksspielmonopol der Lotterien gebunden – zumindest bis ins Jahr 2027.