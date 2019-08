Casinos-Postenbesetzung: Sidlo bleibt vorerst Finanzdirektor

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) ermittelt in der Causa Casinos derzeit gegen Peter Sidlo. Es steht der Verdacht im Raum, Sidlo, ein FPÖ-Bezirksrat in Wien, sei aufgrund einen politischen Deals in den Vorstand der Casinos Austria gehievt worden. Casinos Austria-Miteigentümer Novomatic soll sich für Sidlo stark gemacht haben und im Gegenzug soll die FPÖ Entgegenkommen bei eventuellen Gesetzesänderungen beim kleinen Glücksspiel im Zuge der Wiener Wahl signalisiert haben.

Ungeachtet der Ermittlungen durch die WKStA ist Finanzdirektor Peter Sidlo weiter im Amt. Sidlo ist weder beurlaubt noch suspendiert, wie die APA in den Casinos Austria in Erfahrung brachte. Am Montag waren unter anderem Sidlos Vorstandsbüro und Wohnung durchsucht sowie Sidlo selbst befragt worden.