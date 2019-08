Casino-Postenbesetzung: Razzia bei Strache, Gudenus und Sidlo

Beim neuen Finanzvorstand der Casinos Austria, Peter Sidlo, soll am Montag eine Hausdurchsuchung stattgefunden haben - das berichtet der Standard. Aber nicht nur er soll von den Ermittlern aufgesucht worden sein. Durchsuchungen gab es laut dem Bericht auch bei Aufsichtsratspräsident Walter Rothensteiner, Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus und bei Novomatic-Chef und Casinos Austria-Aufsichtsrat Harald Neumann.

Nach einer anonymen Anzeige ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) laut dem Zeitungsbericht wegen des Vorwurfs, Sidlo, ein FPÖ-Bezirksrat in Wien, sei auf Basis eines politischen Deals in den Vorstand der Casinos Austria gekommen. Sidlo sei in der Folge auf einem Ticket von Casag-Miteigner Novomatic in den Vorstand entsenden worden. Im Gegenzug soll die FPÖ Entgegenkommen bei etwaigen Gesetzesänderungen beim kleinen Glücksspiel nach der Wiener Wahl signalisiert haben.

Die Beschuldigten haben die Vorwürfe bislang bestritten, auch von der WKStA erfuhr der Standard keine Details, da der Akt unter Verschluss sei. Allerdings bestätigte ein Sprecher, dass es an mehreren Standorten in zwei Bundesländern, Durchsuchungen gegeben habe. Der Verdacht der Bestechung und Bestechlichkeit stehe gegen sechs Personen und ein Unternehmen im Raum. Novomatic wollte die Hausdurchsuchungen nicht bestätigen.