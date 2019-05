Blaue an den Schalthebeln der Macht – wie lange noch?

Die Umfärbe-Aktionen gingen sich vor dem Ende der türkis-blauen Regierung zeitlich alle gut aus. Teilweise standen ohnehin Neubesetzungen in den Vorständen und Aufsichtsräten der bis dahin personell rot-schwarz dominierten staatsnahen Unternehmen an. Teils wurden politisch nicht genehme Mandatare knallhart geschasst.

Fazit ist, so viele blaue Vertrauensleute wie jetzt saßen noch nie in den wirtschaftlichen Machtzentralen des Landes. Sollte die FPÖ nicht mehr in der neuen Regierung sein – wovon nach derzeitigem Stand auszugehen ist –, stellt sich die Frage, ob ihre Proponenten die attraktiven Jobs behalten.

Aufsichtsräte kann man relativ einfach loswerden. Sie können von der Hauptversammlung abberufen werden. Dazu bedarf es bei hundertprozentigen Staatsunternehmen wie den ÖBB oder dem Autobahnbetreiber Asfinag einer Sitzung des dafür zuständigen Ministeriumsbeamten.

Bei börsenotierten Unternehmen wird’s etwas teuer, da muss eine Aktionärsversammlung einberufen werden, Kosten ab 100.000 Euro aufwärts.

Vorzeitige Abberufungen aus den Vorstandsetagen sind dann richtig teuer. Vorstände können vom Aufsichtsrat gegangen werden. Haben sie sich nichts zuschulden kommen lassen, ist die Restlaufzeit des Vertrages voll auszuzahlen, samt Pensionsregelungen und sonstigen Benefits.

Als erstes griff Verkehrsminister Norbert Hofer bei den ÖBB durch und ersetzte umgehend Aufsichtsratspräsidentin Brigitte Ederer, ehemalige Siemens-Managerin und SPÖ-Politikerin, durch den vormaligen blauen Bahnmanager Arnold Schiefer.