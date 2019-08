NÖ: 54-jähriger Wiener bei Campingplatz tot aufgefunden

Bei einem Campingplatz in Neusiedl nahe Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Dienstagabend ein 54-jähriger Wiener leblos aufgefunden wurden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch auf Anfrage mit. Laut Polizei zufolge dürfte der Mann mit einem Auto überfahren worden sein, möglicherweise sogar mehrmals.

KURIER-Informationen zufolge steht die Lebensgefährtin des Mannes im Visier der Fahnder. "Derzeit gibt es aber noch keinen dringenden Tatverdacht gegen eine bestimmte Person. Alles weitere werden die Ermittlungen zeigen", sagt Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

Der Mann hat laut Baumschlager mehrere Verletzungen am ganzen Körper aufgewiesen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet, die am kommenden Freitag stattfinden soll. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich geführt.