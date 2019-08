Verfassungsschutz warnt vor fremdenfeindlichem Meinungsklima

Rückläufig ist laut dem Bericht der Linksextremismus, die Zahl der einschlägigen Tathandlungen ging um 35 Prozent zurück. Der Großteil der Straftaten passierte in Salzburg (28 Prozent) und Tirol (14 Prozent) - statt wie im Jahr davor in Wien und in der Steiermark. Die Verfassungsschützer orten wenig Mobilisierungspotential und zerstrittene Gruppierungen mit "evidenten organisatorischen Schwächen". Hilfe bekamen die Linksextremen bei einer gewalttätigen Demo in Salzburg deshalb auch aus Spanien und Deutschland.