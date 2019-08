Das ist die linksextreme Szene in Österreich

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Anschlag auf die FPÖ-Zentrale und der linksextremen Szene gibt, ist derzeit noch unklar. Der Angriff geschah aber jedenfalls exakt 31 Jahre nach der Räumung der Aegidigasse in Wien. Damals hatten autonome Punks ein Abbruchhaus besetzt und waren von der Polizei in einem zweitägigen Einsatz unsanft entfernt worden. Das war bereits am Ende der „Hochblüte“ der linksextremen Szene in Österreich.

Der bisher letzte nachgewiesene Fall von linksextremen Anschlägen stammt aus dem Jahr 1995. Damals sprengten sich die zwei Attentäter, die einen 380kV-Strommast „fällen“ wollten mit zwei fehlgezündeten Sprengsätzen selbst in die Luft – ohne den Mast ernsthaft zu beschädigen. Spekulationen über einen dritten Attentäter, der unverletzt entkam, konnten nie verifiziert werden.