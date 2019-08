Land NÖ erlaubt muslimischer Familie Hauskauf in Weikendorf

"Dringendes Wohnbedürfnis"

Die Grundverkehrsbehörde prüfte den Fall daraufhin erneut, der Kauf des Wohnhauses wurde am Mittwoch genehmigt.

„Die zuständige Behörde ist mit ihrer Entscheidung den gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der aktuellen Judikatur gefolgt. Im vorliegenden Fall war dem dringenden Wohnbedürfnis der staatenlosen Erwerber in der Abwägung der Interessen aller Parteien gemäß höchstgerichtlicher Entscheidungen ein entscheidender Stellenwert zu geben. Daher war dem Erwerb der Liegenschaft die Zustimmung zu erteilen“, heißt es aus der zuständigen Abteilung des Landes Niederösterreich.

Ortschef will sich wehren

Der Bürgermeister müsse die Entscheidung zur Kenntnis nehmen. Zimmermann will die die weitere Vorgehensweise in der Gemeinde jedoch noch diskutieren. Der ÖVP-Politiker kündigt an, die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel, also eine Überprüfung der Rechtslage mittels Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht, ergreifen zu wollen.

Bei Familie Abu El-Hosna ist die Freude dagegen riesig. Und auch der muslimische Wiener SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi, der die Causa publik gemacht hatte, nimmt die Entscheidung des Landes NÖ "mit Genugtuung zur Kenntnis". Er sei "erleichtert und zufrieden, dass die Behörden Menschen nicht aufgrund ihrer Religion oder Herkunft qualifizieren". Der Rechtsstaat habe gezeigt, dass vor dem Gesetz alle gleich behandelt werden.