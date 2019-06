Demo in Weikendorf: Muslime wollen Vorurteile abbauen

Die Causa Weikendorf zieht immer weitere Kreise: Während die niederösterreichische Grundverkehrskommission nun entscheidet, ob die palästinensische Familie Abu El-Hosna im Ortsteil Dörfles ein Haus kaufen darf, kündigen muslimische Politaktivisten für kommenden Sonntag eine Demonstration in der Weinviertler 2000-Seelen-Gemeinde an.

Das Motto sei "So ist Weikendorf nicht – Miteinander reden", erklärt Mitorganisator Muhammed Yüksek, warum man sich am 30. Juni von 15 bis 18 Uhr zu einer Standkundgebung auf dem Rathausplatz des Ortes versammeln will. Es gehe darum, den Dialog mit der örtlichen Bevölkerung zu suchen und Vorurteile abzubauen.

Der ÖVP-Bürgermeister von Weikendorf, Johann Zimmermann, hatte den Zuzug der palästinensischen Flüchtlingsfamilie ja mit Verweis auf deren Religionsbekenntnis abgelehnt. „Die unterschiedlichen Kulturkreise der islamischen sowie der westlichen Welt“ würden „in ihren Wertvorstellungen, Sitten und Gebräuchen weit auseinander liegen“, betonte er in einer Erklärung an die Grundverkehrsbehörde.