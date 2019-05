Weinviertler Gemeinde will keine muslimischen Zuzügler

Für den Anwalt der Familie stellt die Ablehnung des Bürgermeisters „zwar eine gewisse politische Haltung, aber keine beachtenswerte Erklärung im Sinne der Bestimmungen des niederösterreichischen Grundverkehrsgesetzes dar“, wie er in einer Stellungnahme an die Grundverkehrsbehörde schreibt. Die persönliche Meinung des Ortschefs „interessiert nicht“, meint der Jurist.

Kritik übt auch der muslimische Wiener SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi, an den sich die Familie Abu El Hosna auf der Suche nach Unterstützung gewandt hat. Für ihn ist die jetzt beendete türkis-blaue Bundesregierung nicht unschuldig an solchen Entwicklungen. „Im 21. Jahrhundert zu glauben, dass unterschiedliche Kulturen in Europa nicht zusammenleben können, ist jenseitig. Aber anscheinend ist die Islamfeindlichkeit von Türkis-Blau in den kleinsten Winkeln des Landes angekommen. Da sieht man, wie gefährlich so eine Politik ist.“