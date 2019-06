Muslime unerwünscht? „Mir ist egal, wo jemand ein Haus kauft“

Persönlich anzutreffen war Ortschef Johann Zimmermann ( ÖVP) übrigens nicht. Er weilt derzeit in Russland und sei wohl auch deshalb für den KURIER nicht erreichbar gewesen, mutmaßen die anwesenden Gäste. Die von der ÖVP dominierte Gemeinde im Marchfeld – die Volkspartei hält mit 13 Mandaten die absolute Mehrheit, die SPÖ hat 5, die FPÖ 1 Mandat im Gemeinderat – liegt direkt neben Gänserndorf und ist mit der Nordbahn und der B8 verkehrstechnisch gut erschlossen.

Weikendorf ist eine beliebte Zuzugsgemeinde

Seit 2013 nimmt die Bevölkerung nach einem leichten Rückgang über mehrere Jahre hinweg wieder konstant zu. Die Nähe zu Wien ist für viele der Hauptgrund, sich hier im wachsenden Speckgürtel anzusiedeln.

Eine Fahrt durch den Ort zeigt, warum: Ein schmuckes Einfamilienhaus reiht sich an das nächste. In den gepflegten Vorgärten wird am Samstag Rasen gemäht, auf den Straßen ist nicht viel los, das schöne Wetter am ersten Tag des Wochenendes will genutzt werden.

„Grundsätzlich ist das überhaupt kein Problem für mich, wer wo ein Haus kauft – solange das Geld dafür vorhanden ist. Seine Nachbarn kann man sich ja nicht aussuchen“, sagt einer der einheimischen Gäste beim Wirt und kann sich nicht vorstellen, dass die Gemeinde in so einem Fall überhaupt ein Mitspracherecht hat: „Wenn ich mir privat ein Haus kaufe, frage ich ja auch nicht den Bürgermeister, ob ich das darf.“

Bürgermeister hat "kein Interesse"

Tatsächlich aber hat ÖVP-Bürgermeister Zimmermann in einem Schreiben an die Grundverkehrskommission, das dem KURIER vorliegt, kund getan, dass „kein Interesse“ am Zuzug der Abu El Hosnas in seiner Gemeinde bestehe.

„Die unterschiedlichen Kulturkreise der islamischen sowie der westlichen Welt“ würden „in ihren Wertvorstellungen, Sitten und Gebräuchen weit auseinanderliegen“, schreibt der Ortschef. Diese ziehe sich bis ins gesellschaftspolitische Leben.