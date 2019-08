"Geknickt im Regen": Die Basler "Schmach" gegen den LASK

Neue Zürcher Zeitung

" Geknickt im Regen. (...) Der FCB ist nicht an einem übermächtigen Gegner gescheitert. Der FCB ist an einer Mannschaft gescheitert, die mit einem einfachen Plan auftrat: aggressiv pressen, die zweiten Bälle gewinnen. Die Basler fanden auch im Rückspiel kein Rezept dagegen."

Luzerner Zeitung

"So lacht am Ende Ismael, Koller verlässt das Stadion mit versteinerter Miene. Basel zieht nach zwei Spielen mit nur einer guten Halbzeit den Kürzeren und spielt im September definitiv in der Europa- und nicht in der Champions League. Die magische Nacht gehört diesmal den Österreichern."