1.731 Neuinfektionen in Österreich

Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 1.731 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

32 Personen starben mit einer SARS-CoV-2-Infektion. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 8.170 verstorben, rund 200 in den vergangenen sieben Tagen.

1.431 Personen sind hospitalisiert, davon 262 intensivmedizinisch. Weniger als 1.500 Patienten gab es zuletzt am 27. Oktober des Vorjahres. Am Freitag vergangener Woche waren es noch 1.614 Infizierte in Spitälern und 306 Intensivpatienten. Die Zahl der aktiv Erkrankten stieg innerhalb eines Tages um 428 Personen auf 14.274, der Anstieg innerhalb einer Woche beträgt 387.

355.192 Corona-Impfungen waren in den e-Impfpass eingetragen - die Einmeldequote beträgt rund 90 Prozent. 231.782 Menschen (2,99 Prozent der impfbaren Gesamtbevölkerung) haben eine erste Dosis erhalten. 123.410 Personen haben die notwendigen zwei Dosen erhalten, geht aus dem Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums hervor.