Weitergabe des Coronavirus wahrscheinlich durch Impfung verhindert

Etwa 150 Millionen Menschen auf der Welt wurden bereits gegen CoV geimpft in den letzten Wochen, "es gibt also mittlerweile einen sehr großen Erfahrungsschatz", so Müller. Was man aus einer aktuellen Marktforschung ableiten kann: die Impfbereitschaft in Österreich nimmt zu. Auch Ursula Wiedermann-Schmidt kann diese zunehmende Bereitschaft aus der Praxis bestätigen.

Vor allem neue Daten stimmen Wiedermann-Schmidt sehr positiv. Denn bei allen drei Impfstoffen, die bis jetzt in Europa zugelassen sind, zeigen diese Daten: die Viruslast wird durch die Impfung erheblich reduziert. "Wir können also jetzt nicht nur sagen, dass jeder individuell vor einer schweren Erkrankung geschützt werden kann durch die Impfung, sondern auch andere höchstwahrscheinlich andere nicht mehr anstecken kann."

Möglichst schnelle Immunisierung

Die Skepsis gegenüber dem Impfstoff von Astra Zeneca ist momentan deutlich spürbar, sogar unter medizinischem Personal gibt es Vorbehalte. Diese wollen Wiedermann-Schmidt und Kollaritsch jedoch aus dem Weg räumen. Ein Vergleich dieser Impfstoffe sei momentan "gar nicht zulässig", sagt Wiedermann-Schmidt. Denn die jeweiligen Studien ziehen ihre Erkenntnisse aus unterschiedlichen Populationen und Messparametern. Aufgrund dieser Unterschiede sei ein direkter Vergleich nicht möglich. "Wir wissen aber, dass alle drei einen extrem hohen Schutz vor schweren Erkrankungen, Hospitalisierungen und Todesfällen bieten. Und darauf kommt es an", betont sie.

Kollaritsch warnt auch: "Wenn man jetzt auf eine Impfung verzichtet, weil man den Impfstoff für weniger gut hält, bedeutet das eine Verzögerung im Impfplan von bis zu vier Monaten. Wichtig ist, dass wir den Zeitfaktor jetzt ausnützen und so schnell wie möglich immunisieren. Weil wie wir gehört haben, die Impfung kann nicht nur den Einzelnen schützen, sondern offenbar auch die Zirkulation des Virus in der Bevölkerung beeinflussen."

Dem Virus Druck machen

Momentan sorgen vor allem die Virus-Varianten für Aufregung. Eine erste Untersuchung zeigte, dass Astra Zeneca hinsichtlich milder Verläufe deutlich schlechter wirkt. Zu schweren Verläufen, Hospitalisierungen und der Sterblichkeit gibt es aber noch keine Daten. Jetzt auf eine Impfung mit diesem Impfstoff zu verzichten wäre aber genau verkehrt, warnt die Expertenrunde - denn es geht um Zeit. Das Coronavirus steht unter evolutionärem Druck, es will sich schneller ausbreiten und überleben. "Wir sollten weiter Druck auf das Virus ausüben und ihm so wenig Raum wie möglich geben, noch weiter zu mutieren", betont Müller. Wenn wir aus Vorbehalten auf eine Impfung verzichten wäre es genau umgekehrt, "dann geben wir dem Virus Zeit weiter Druck auf uns auszuüben."

Die am weitesten verbreitete Variante, sei immer noch die ursprüngliche Variante und gegen diese schützen alle Impfschütze. "Wir müssen keine Bedenken haben, wenn sich die Varianten in den nächsten Monaten weiter ausbreiten. Wir haben Zeit, die Impfstoffe daran anzupassen", so Kollaritsch.

