Corona-Impfung: Entspannung bei Online-Anmeldung erwartet

Am Mittwoch startete die Online-Anmeldung zur Covid-Impfung für über 80-Jährige. Innerhalb von 18 Minuten waren die 10.000 verfügbaren Termine für rund 50.000 Menschen dieser Altersgruppe vergeben. Das hinterließ viel Frust bei jenen, die zu langsam waren oder keine Möglichkeit hatten sich online ins Rennen zu begeben.

Verlosung statt Onlinevergabe

Beim Notruf NÖ - der die Impfkoordination im Land innehat - bestätigte man erst am gestrigen Donnerstag gegenüber dem KURIER, dass man an dem System der Online-Anmeldung festhalten werde. "Kein Call-Center hätte so einen Ansturm bewältigen und die Termine so rasch vergeben können", so Sprecher Stefan Spielbichler. Dabei sei diese Gruppe noch die kleinste im Bundesland.