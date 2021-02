Ärzte können sich Impfstoff nicht aussuchen

Gleichzeitig appelliert Szekeres an die Eigenverantwortung der Menschen: „Verantwortlich sind wir in letzter Konsequenz alle dafür. Das heißt, ich appelliere an die Menschen: Halten Sie sich an die Vorgaben. Tragen Sie Masken. Diese FFP2-Maske schützt besser als eine selbst gebastelte. Halten Sie Abstand. Und seien Sie vorsichtig. Besonders in geschlossenen Räumen. Lüften Sie regelmäßig. Dann hoffen wir natürlich, dass sich mit dem Frühjahr die Lage auch ein bisschen entspannt, weil die Menschen mehr außerhalb und weniger in geschlossenen Räumen sind.“

Die Situation von Gesundheitsminister Rudolf Anschober sieht Szekeres in Zeiten der Pandemie so: „Der Gesundheitsminister ist natürlich extrem belastet und in einer Situation, in der keiner von uns gerne sein möchte.“

Aber im Herbst habe man Fehler gemacht und mit dem Lockdown zu lange zugewartet. Bei den Menschen sei damals die Akzeptanz für einen harten Lockdown auch erst gekommen, als die Infektionszahlen rasant nach oben gegangen sind. Szekeres: „Dem war es vermutlich geschuldet, dass hier ein bisschen zu lange zugewartet wurde. Wenn man eine Woche früher reagiert hätte, wäre es besser gewesen. Der Bundeskanzler hat das ja auch so artikuliert.“

Die Frage, die der Ärztekammerpräsident derzeit noch nicht beantworten kann: Wann werden wir unser normales Leben wieder zurückhaben? Szekeres: „Na ja, es wird schon einige Monate in Anspruch nehmen, fürchte ich. Und meine große Hoffnung ist, dass es uns gelingt, mehr Impfstoffe einzukaufen.“