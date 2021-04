3.363 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Mittwoch auf Donnerstag gibt es in Österreich 3.363 neue Corona-Infektionen. Damit ist die Zahl deutlich niedriger als noch am Mittwoch. Allerdings ist die Zahl etwas höher, als noch am Mittwoch der Vorwoche (3.124), damit steigt auch die 7-Tages-Inzidenz an.

Zudem gibt es 29 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.

In den österreichischen Spitälern wird die Lage zumindest minimal besser. Auf Normalstation sind 17 Patienten, auf Intensiv sind es neun Patienten weniger.